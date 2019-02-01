Путин задумал внедрить искусственный интеллект

Президент России Владимир Путин изучит возможности внедрения искусственного интеллекта в экономику страны. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом реализации нацпрограммы «Цифровая экономика».

«Тема находится на повестке дня, но точных сроков проведения пока нет», — сказал по этому поводу представитель Кремля Дмитрий Песков.

По данным журналистов, в конце февраля этот вопрос планируется затронуть на совещании в Кремле, где президент будет присутствовать лично. Обсуждение коснется внедрения систем искусственного интеллекта в экономику, сферу госуправления, банки, промышленность и сельское хозяйство.

Отмечается, что на совещание приглашен глава Сбербанка Герман Греф. В самой финансовой организации эту информацию не подтвердили и не опровергли.

В марте 2018 года в ходе визита на «Уралвагонзавод» Путин признал опасность вытеснения работников заводов автоматизированными машинами, отметив, что «надо заранее к этому подготовиться». При этом глава государства подчеркнул, что «творческие начала у человека всегда будут выше, чем у искусственного интеллекта».

Ранее президент выразил уверенность в том, что статус «властелина мира» достанется той стране, которая будет лучшей в создании искусственного интеллекта.

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