Российский президент назвал способ достижения мирового лидерства

Роль мирового лидера сможет взять та страна, которая будет лучшей в создании искусственного интеллекта, уверен президент России Владимир Путин. Об этом он заявил во время открытого урока в Ярославле в пятницу, 1 сентября, передает РИА Новости.

«Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира», — сказал Путин.

Глава государства выразил надежду, что эта власть не будет сосредоточена в руках какого-то конкретного человека. «Если мы будем лидерами в этой сфере, также будем делиться этими технологиями со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями, ядерными технологиями», — сказал он, добавив, что Россия не должна отставать в этой сфере.

В ходе открытого урока российский лидер также высказал мнение, что залогом последовательного развития страны является своеобразный внутренний ядерный реактор, который есть у ее жителей.

В июле на открытии международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге Путин заявил, что широкое внедрение передовых технологий — мощный ресурс для развития России.

Открытый урок с участием российского лидера — часть мероприятий, проходящих в рамках форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в Ярославле. Он стартовал 1 сентября, завершится 4-го. На площадке проводятся лекции и мастер-классы от ведущих инновационных отечественных компаний о технологиях и профессиях будущего.

Путин ежегодно посещает школы в День знаний. В 2016-ом он общался с учащимися во Владивостоке. За год до этого президент приезжал в созданный по его инициативе образовательный центр «Сириус» в Сочи.

