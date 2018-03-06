Путин призвал подготовиться к вытеснению людей машинами

Президент России Владимир Путин признал опасность вытеснения работников заводов автоматизированными машинами. Соответствующее заявление он сделал в ходе визита на «Уралвагонзавод» во вторник, 6 марта, передает Федеральное агентство новостей.

Один из сотрудников предприятия поделился с президентом своими опасениями относительного того, что однажды его рабочее место займет машина. «Есть ли такая опасность?» — спросил он у Путина. «Такая угроза существует, чтобы ничего подобного не происходило, надо заранее к этому подготовиться», — ответил российский лидер.

В то же время Путин подчеркнул, что «творческие начала у человека всегда будут выше, чем у искусственного интеллекта».

21 сентября 2017 года президент России Владимир Путин в ходе посещения московского офиса компании «Яндекс» пообщался с новой разработкой — голосовой помощницей «Алисой». В частности, глава государства спросил, не обижают ли «Алису» в компании. Виртуальная помощница не дала прямого ответа.

1 сентября глава государства на открытом уроке для школьников выразил уверенность в том, что статус «властелина мира» достанется той стране, которая будет лучшей в создании искусственного интеллекта.

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