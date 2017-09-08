Путину представили пермского робота-промобота

Президенту России Владимиру Путину показали разработанного в Пермском информационно-технологическом кластере робота-промобота. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 8 сентября.

Полутораметровый робот поздоровался с главой государства: «Здравствуйте, Владимир Владимирович!» После этого Путин пожал ему руку.

Робот, по словам представителя кластера, полностью изготовлен в Перми. Специалисты обучили его заполнять документы и принимать платежи. Президента пригласили в Пермь на «Битву роботов», которую организует компания.

В ходе общения с представителями IT-кластера Путин одобрил идею создания в регионе федерального центра робототехники. С такой инициативой к нему обратился председатель совета директоров компании «Проморобот» Алексей Южаков. Он привел данные, согласно которым рынок робототехники к 2020 году может вырасти до 80 миллиардов рублей.

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«Только с учетом такого федерального центра можно конкурировать с другими странами, потому что компетенциями очень важно делиться, не переплачивать за них втридорога», — отметил Южаков. «Вполне это можно сделать», — сказал в свою очередь российский президент.

1 сентября глава государства на открытом уроке для школьников выразил уверенность в том, что статус «властелина мира» достанется той стране, которая будет лучшей в создании искусственного интеллекта.