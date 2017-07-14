Президент России рассказал о неизбежной замене людей на заводах роботами

Президент России Владимир Путин считает, что роботы будут постепенно вытеснять рабочих с фабрик и предприятий. Государство должно нивелировать негативные последствия этого процесса. Об этом глава государства заявил во время визита на Лебединский горно-обогатительный комбинат, передает в пятницу, 14 июля, «Интерфакс».

Российский лидер напомнил, что данная проблема не новая — она резко проявилась во время английской технологической революции. Для предотвращения негативных последствий этого неизбежного процесса, по словам Путина, государству необходимо правильно прогнозировать ситуацию и заниматься переподготовкой кадров. «При внедрении новых технологий, конечно, рабочие будут высвобождаться, но нужно заранее подумать о том, как и где эти люди будут работать», — сказал он. Путин добавил, что такие оценки нужно делать спокойно и «без всяких рывков, и по-деловому».

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Автоматизированные системы вытесняют людей не только с предприятий. Так, в июле 2017 года замглавы Банка России Сергей Швецов заявил, что через пять лет большинство россиян будут иметь своих роботов-консультантов, которые помогут ориентироваться на финансовом рынке.

По данным Минтруда, на 1 мая 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1,2 процента от численности экономически активного населения. На начало июня численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 838 371 человек.