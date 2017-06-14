Минтруд предложил заморозить размер пособий по безработице в 2018 году

Минтруд намерен оставить размер пособий по безработице в 2018 году на прежнем уровне. Об этом говорится в проекте постановления правительства России, разработанном ведомством, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

«Проектом постановления правительства Российской Федерации предусматривается установление на 2018 год минимальной и максимальной величин пособия по безработице в размере 850 рублей и 4900 рублей соответственно», — говорится в пояснительной записке к документу.

Величины минимальной и максимальной величины пособия не индексируются с 2009 года.

В конце 2016 года директор департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов заявил, что ведомство хочет в перспективе довести размер пособия по безработице до прожиточного минимума. По его словам, разрабатывается проект федерального закона, который призван повысить максимальный размер пособия до 7,5-8 тысяч рублей.

По данным Минтруда, на 1 мая 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1,2 процента от численности экономически активного населения. На 7 июня численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости составила 838 371 человек.