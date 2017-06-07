Объем продовольственной помощи малоимущим россиянам назвали недостаточным

Размер суммы, которые нуждающиеся россияне будут получать на продуктовые карты, должен зависеть от доходов конкретных домохозяйств. Если человек имеет зарплату ниже прожиточного минимума, то 10 тысяч рублей в год ему будет недостаточно. Такое мнение в среду, 7 июня, в беседе с «Лентой.ру» высказал замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров.

По его словам, сам размер прожиточного минимума (почти 9700 рублей) нуждается в пересмотре и уточнении. Кроме того, в России сейчас нет адекватных методов оценки нуждаемости гражданина. «Мы не знаем, кто эти люди, которым нужна помощь. Не умеем проверять их доходы достаточно быстро, ничего не знаем про их имущество, базы данных не агрегированы. Чтобы получить эту информацию, нужно провести колоссальную работу и потратить огромные деньги», — прокомментировал эксперт.

По его оценке, программа помощи нуждающимся, которая охватила бы все их основные категории населения, потребовала бы расходов на уровне 0,5 процента ВВП.

Материалы по теме Талонная бедность Когда в России запустят программу продуктовых карточек

Ранее, 6 июня, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в рамках программы продовольственной помощи малоимущие россияне могут получить около 10 тысяч рублей в год (примерно 27 рублей в день). Он добавил, что выплаты на карты будут проводиться ежемесячно. В Госдуме заявили, что государство пока не может позволить себе платить больше.

В апреле замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что проект обойдется государству в 300 миллиардов рублей. Он также сообщил, что запустить его раньше 2018 года не удастся из-за нехватки бюджетных средств.