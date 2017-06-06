Малоимущие россияне получат 10 тысяч рублей на продуктовые карточки

В рамках программы продовольственной помощи малоимущие россияне могут получить около 10 тысяч рублей в год. Об этом во вторник, 6 июня, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Предварительные расчеты, которые мы проводили с коллегами, — примерно это около, по году я бы сказал, около 10 тысяч рублей. Примерно 10 тысяч рублей за год на человека», — приводит агентство его слова.

Министр добавил, что выплаты на карты будут проводиться ежемесячно.

В конце мая в Минсельхозе сообщали, что талоны на продукты получат 19 миллионов россиян.

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В апреле замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что проект обойдется государству в 300 миллиардов рублей. Он также сообщил, что запустить его раньше 2018 года не удастся из-за нехватки бюджетных средств.

О выпуске продовольственных карточек Минпромторг впервые объявил в 2015 году. Запуск программы с тех пор неоднократно откладывался из-за недостатка денег. Стоимость программы изначально оценивалась в 240 миллиардов рублей.

Аналогичная система поддержки действует в США в течение последних 50 лет. Американцы получают талоны (называются Food Stamp) примерно на 130 долларов в месяц.