Продуктовые талоны выдадут 19 миллионам россиян

Программа продовольственной помощи малообеспеченным гражданам может охватить до 19 миллионов человек. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, передает РИА Новости.

«У программы большой потенциал. Мы можем охватить до 19 миллионов человек с доходами ниже прожиточного минимума», — приводит агентство его слова.

Чиновник также заявил, что меры поддержки позволят обеспечить нуждающихся граждан сбалансированным питанием, а также увеличить спрос на отечественные продукты.

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В апреле замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщал, что проект обойдется государству в 300 миллиардов рублей. Он также отмечал, что запустить его раньше 2018 года не удастся ввиду нехватки бюджетных средств.

О выпуске продовольственных карточек Минпромторг впервые объявил в 2015 году. Запуск программы с тех пор неоднократно откладывался из-за недостатка денег. Стоимость программы изначально оценивалась в 240 миллиардов рублей.

Аналогичная система поддержки действует в США в течение последних 50 лет. Американцы получают талоны (называются Food Stamp) примерно на 130 долларов в месяц.