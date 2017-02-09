Стоимость выпуска продуктовых талонов оценили в 100 миллиардов рублей

Продавец мясного отдела проверяет продовольственные карточки во время тотального дефицита товаров в СССР

Реализация программы продовольственной помощи для малоимущих обойдется государству более чем в 100 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил директор департамента регулирования рынков агропрома Минсельхоза Владимир Волик, передает Rambler News Service.

«Конечно, это более 100 миллиардов рублей, если посмотреть на весь наш контингент малообеспеченный», — приводит агентство слова чиновника.

Он также призвал учитывать особенности культуры питания регионов при реализации программы. Волик сообщил, что в некоторых областях населению больше нужны семена и средства производства, а не еда.

Материалы по теме С обильным застоем Почему экономический рост в России может остаться статистической погрешностью

По его словам, список продуктов, которые можно будет приобрести с помощью карточек, согласуют с Минсельхозом. В целом министерство согласно c перечнем, подготовленным Минпромторгом.

8 февраля министерство промышленности и торговли сообщило, что по специальной продовольственной карте можно будет купить практически любые продукты отечественного производства за исключением алкоголя и табака. Список продовольствия составлен с учетом мнения Минздрава.

Ожидается, что программа продовольственной помощи будет запущена в 2017 году.

О выпуске продовольственных карточек Минпромторг впервые сообщил в 2015-м. Запуск программы с тех пор несколько раз откладывался из-за недостатка бюджетных средств. Стоимость программы тогда оценивалась в 240 миллиардов рублей.

Аналогичная система поддержки действует в США в течение последних 50 лет. Граждане Соединенных Штатов получают талоны (они называются Food Stamp) примерно на 130 долларов в месяц.

