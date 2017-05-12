Минпромторг обозначил срок запуска программы продуктовых карточек

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что запуск программы продовольственной помощи малоимущим произойдет во второй половине 2018 года. Соответствующее заявление министр сделал в пятницу, 12 мая, в ходе круглого стола в ТПП (Торгово-промышленная палата России), передает ТАСС.

При этом он уточнил, что программа скорее всего наберет силу в 2019 году.

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В начале апреля заместитель Мантурова Виктор Евтухов сообщал, что проект обойдется государству в 300 миллиардов рублей. Он также отмечал, что запустить его раньше 2018 года не удастся ввиду нехватки бюджетных средств.

О выпуске продовольственных карточек Минпромторг впервые объявил в 2015 году. Запуск программы с тех пор неоднократно откладывался из-за недостатка денег. Стоимость программы изначально оценивалась в 240 миллиардов рублей.

Аналогичная система поддержки действует в США в течение последних 50 лет. Граждане Соединенных Штатов получают талоны (называются Food Stamp) примерно на 130 долларов в месяц.