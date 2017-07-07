Робот-официант в платье вызвал ажиотаж в пакистанской пиццерии

В пакистанском городе Мултан, провинция Пенджаб, робот-официант вызвал наплыв посетителей в пиццерию. Об этом сообщает Associated Press.

Машину сконструировал сын владельца заведения, инженер Осама Джафри (Osama Jafri). Она весит 25 килограммов и, по замыслу создателя, должна напоминать низкорослую женщину в длинном платье с фартуком. Чтобы не смущать консервативных клиентов, на шею роботу повязали платок. Устройство приветствует посетителей и привозит заказы к столикам.

После появления робота продажи выросли вдвое. Джафри собрал еще три машины, а его отец планирует открыть филиал. «Раньше я торговал пиццей, а теперь владельцы других ресторанов хотят покупать у меня роботов», — говорит он.

В мае сообщалось, что в немецком городе Виттенберге, земля Саксония-Анхальт, появился робот-священник, благословляющий верующих и читающий Библию.

