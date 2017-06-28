В Walt Disney World появится говорящая механическая фигура Дональда Трампа

В парке развлечений Walt Disney World в американском штате Флорида появится говорящая аниматронная фигура президента США Дональда Трампа. Директор редакционного контента Disney Parks Томас Смит (Thomas Smith) объявил об этом в официальном блоге компании.

Робот присоединится к фигурам других президентов США в «Зале президентов». Трамп лично запишет речь, которую будет произносить машина. «Мы тесно сотрудничаем с нынешним Белым домом — так же как и с прежними администрациями», — пишет Смит. Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама также озвучивали свои механические копии.

«Зал президентов» открылся в 1971 году. В нем находились аниматронные фигуры всех президентов США от Джорджа Вашингтона до Ричарда Никсона. После избрания новых глав государства экспозиция пополняется. Сейчас аттракцион закрыт на реконструкцию. Ожидается, что он откроется к концу 2017 года.

27 июня сообщалось, что нарисованная вручную карта-план первого в мире парка развлечений «Диснейленд» была продана на аукционе в США за 708 тысяч долларов.