Депутатам указали на искусственный интеллект

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев сосредоточить внимание на вопросах развития искусственного интеллекта в России. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 25 сентября.

«Вопросы, связанные с искусственным интеллектом, — это вопросы нашего приоритета. Здесь мы не обойдемся без партнерства с крупнейшими компаниями, которые уже многое сделали на нашем рынке», — сказал он на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению цифровой экономики.

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Володин также считает, что развитие робототехники в ближайшее время приведет к исчезновению многих профессий: «Правильно было бы предвидеть это и выходить на те решения, которые позволили бы моделировать ситуацию в будущем».

21 сентября президент России Владимир Путин в ходе посещения московского офиса компании «Яндекс» пообщался с новой разработкой — голосовой помощницей «Алисой». В частности, глава государства спросил, не обижают ли «Алису» в компании. Виртуальная помощница не дала прямого ответа.

9 июля Путин посетил церемонию открытия международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, где заявил, что широкое внедрение передовых технологий он считает мощным ресурсом для развития страны.