«Исчезнут многие виды деятельности»

Смогут ли антропоморфные роботы быть полезными для человека в будущем? Не уничтожит ли сильный искусственный интеллект человечество? Стоит ли доверять результатам исследований, выполненных с помощью нейросетей? На эти и другие вопросы в преддверии ежегодного форума «Открытые инновации», который пройдет с 16 по 18 октября, «Ленте.ру» ответил Альберт Ефимов, руководитель робототехнического центра фонда «Сколково».

«Лента.ру»: Почему о российской робототехнике ничего не слышно? На слуху разве что «военный» робот, который якобы ездит на квадроцикле и стреляет по мишеням. Где реальные разработки?

Ефимов: Реальные разработки показывают на выставке Skolkovo Robotics каждый год весной. Они есть, это больше к прессе вопрос: почему вы пишете только о роботе, который ездит на мотороллере? В России есть разработки мирового уровня.

Например, в Сколково компания «ЭкзоАтлет» делает реабилитационные экзоскелеты. Россия — одна из пяти стран мира, производящих такую продукцию. Это не университетская разработка, это не из того, что делают студенты на коленке в качестве дипломной работы. Это реальный стартап, который уже вышел на мировой рынок.

То есть у них есть заказы?

Десятки. Хотя эта штука стоит дорого, людям она нужна. Пациенты, перенесшие инсульт, хотят встать на ноги, и экзоскелет — клинически доказанный инструмент реабилитации.

Есть другие примеры или это единичный случай?

Конечно, есть. Другая российская компания, «Промобот» осваивает и отечественный, и международный рынок, создавая роботов-промоутеров. Эта технология предназначена для того, чтобы сделать безжизненное пространство в коммерческих и шопинг-центрах более живым.

«Промобот» Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Она помогает взаимодействию человека с окружающим миром, в то же время предоставляя владельцу бизнеса полезную информацию. Эти роботы уже продаются сотнями, и один из их клиентов — Сбербанк. А частные, не государственные инвестиции в «Промобота» — одни из крупнейших в робототехнике вообще в мире.

Насколько я знаю, Сколково сотрудничает с Массачусетским технологическим институтом. В чем заключается это сотрудничество?

MIT — партнер сколковского Института науки и технологий. Они помогают нам построить современный учебный и исследовательский процессы с уклоном в предпринимательство. И это важная часть работы Сколтеха и сотрудничества с MIT в частности.

Чем занимается Центр робототехники в Сколково, который вы возглавляете?

Он существует довольно виртуально, потому что это просто сообщество робототехнических проектов — всего их в Сколково около 60.

Альберт Ефимов Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

И еще, наверное, сотня разных проектов занимается системами и компонентами систем искусственного интеллекта. Центр объединяет всех специалистов в этой сфере.

Насколько перспективны проекты американской компании Boston Dynamics, разрабатывающей антропоморфных и похожих на животных роботов?

В целом, это чемодан без ручки — нести тяжело, а выбросить жалко. Тот факт, что компания постоянно меняет своего владельца последние несколько лет, говорит о многом. Приспособить их технологии к реальному коммерческому применению очень трудно. Эту задачу корпорация Google решить не сумела, и теперь ее решают японцы. И то, думаю, они много зубов себе сломают по ходу дела.

Разработка Boston Dynamics Фото: Issei Kato / Reuters

Робототехника — это все-таки больше стадия создания продукта, а не сам продукт. Например, робот-пылесос очень хорошо решает одну простую задачу. Совершенно не нужно создавать сложного робота за миллионы долларов, чтобы он потом взял в руки пылесос. Пылесос предназначен для человека, а робот-пылесос — дешевый и хорошо решает ту же задачу, но совершенно по-другому.

У антропоморфных роботов вообще могут быть какие-то сферы применения или это тупиковая ветвь развития?

Нет, не тупиковая, просто их время еще не пришло. Не существует в данный момент технологий, которые сделают этих роботов достаточно дешевыми и позволят наделить их достаточным искусственным интеллектом. Антропоморфный робот Atlas тех же Boston Dynamics может поднять коробочку весом 10 фунтов (примерно три килограмма). Весит же он сам около 200 килограммов.

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Человек, в принципе, способен поднять предмет, который весит столько же, сколько он сам. Робот Atas просто упадет, уже не говоря о том, что силы его моторов на это не хватит. Если нужно перенести что-то тяжелое, не зовите робота, позовите хорошего носильщика.

Если эти проблемы будут решены, антропоморфным роботам найдется какое-то применение?

Да, после того, как мы преодолеем эти технические барьеры. Веками, тысячелетиями, окружающий мир создавался под человека. Действительно, хорошо, когда роботы, живущие рядом с нами, нормально открывают двери, ходят по ступеням, здороваются с нами за руку и в целом производят впечатление разумных существ, когда это не просто коробки. Но преодолеть эти барьеры очень сложно.

Если говорить об искусственном интеллекте — возможно ли создание сильного ИИ, неотличимого от человеческого разума, и насколько близко сейчас человечество к этому приблизилось?

Возможно все, что не противоречит законам физики и прежде всего закону сохранения энергии. Поэтому создание машинного искусственного интеллекта, который будет лучше и быстрее решать всевозможные универсальные задачи, чем человек, возможно. Другое дело, что это очень сложно.

«ЭкзоАтлет» Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Из всех технологических барьеров я бы обозначил энергетический. Чтобы создать сильный искусственный интеллект, нужно примерно 500 мегаватт электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обогревать в течение долгого времени такой район Москвы, как Ломоносовский, на 500 тысяч жителей. По моим примерным подсчетам, для этого требуется атомная станция.

Предположим, мы создали робота с сильным искусственным интеллектом. Сможет ли он мыслить неотличимо от человека?

А как мыслит человек? Мы этого не знаем, и поэтому сравнивать бессмысленно, мы просто не сможем отличить внешне его мышление от нашего. Если вы не можете отличить одну машину от другой, выглядящей так же, какая вам разница, какой внутри мотор, 1,4 или 1,8 литра?

То есть в плане общения робот будет таким же собеседником, как мы с вами?

Да. Вы ведете со мной разговор по телефону, вы никогда меня не видели, не знаете, как я выгляжу. Если синтез речи, ее распознавание, понимание дойдут до определенного рубежа (а это возможно, повторю, это не противоречит законам физики), то мы действительно не сможем отличить, кто ведет диалог.

Что вы думаете о страхах относительно того, что искусственный интеллект в один прекрасный день решит уничтожить человечество, посчитав его ненужным? Об этом, например, говорил Илон Маск.

Мне кажется, что болезни, голод, грехи, пороки и фундаментализм уничтожат человечество раньше, чем появится такой ИИ. У нас масса других проблем, начиная с невежества. Вряд ли искусственный интеллект представляет собой угрозу, разве что в одном смысле: он приведет к значительным изменениям. Исчезнут многие виды деятельности, рабочие места. Люди будут банально не успевать переквалифицироваться.

Существует решение этой проблемы — гарантированный базовый доход, выплачиваемый каждому гражданину государства за счет налогов, собираемых с предприятий, прошедших автоматизацию.

Ну да. Обращаю ваше внимание на то, что Россия ввела его первой в мире.

В каком смысле?

В прямом. У нас миллион охранников, работающих в ЧОПах, которые сидят, протирают штаны и абсолютно ничего не делают. Это базовый гарантированный доход в его чистом виде.

Интересно, не заменят ли и охранников когда-нибудь роботы?

Да не когда-нибудь. Если бы существовала даже не экономическая целесообразность, а было политическое решение заменить их, то это можно сделать в течение пяти лет. Япония, например, выбрала следующий путь: у нее громадный недостаток квалифицированных кадров во всех отраслях экономики — это самая стареющая нация на планете. Но они сказали себе четко, что будут решать свои экономические проблемы за счет технологий, а не за счет мигрантов. Все молодые нации были бы счастливы приехать туда и работать за гроши.

Говоря об искусственном интеллекте, нельзя не вспомнить о нейросетях. Насколько я понимаю, даже сами их разработчики не понимают, какой логикой руководствуются эти алгоритмы, принимая решения, обрабатывая информацию. Есть ли попытки обратного инжиниринга этого процесса?

Давайте четче сформулируем эту проблему. В целом разработчики понимают, как работают нейросети, но нет способа объяснения, каким образом статистическая модель принимает каждое конкретное решение.

Недавно было проведено исследование, в ходе которого нейросеть научилась определять половую ориентацию человека по фото на сайте знакомств. Стоит ли доверять этим результатам?

Им можно доверять ровно настолько, насколько можно доверять специалистам, которые провели разметку базы данных. Они получили некую базу данных ориентации людей: вот, у этого мальчика традиционная, а у этого — нет. Потом они обучили на ее основе нейросеть, а после показали ей неразмеченные фотографии и потом постоянно улучшали результат. Все это само по себе — просто трата компьютерного времени.

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Машина это определила, ну и что? Если человек не способен узнать, какой ориентации его потенциальный партнер, то зачем вообще на сайт знакомств заходить? Но я думаю, что тут проблема с логикой процесса. Проведя разметку, специалисты взяли одну выборку, а если мы возьмем выборку в несколько раз большую, ситуация может измениться кардинально. В мире вероятностных моделей все определяется статистической базой, на основе которой производится обучение нейросети. И в этом, кстати, состоит их ограничение. Все они требуют больших данных.

Какие наиболее интересные разработки в сфере ИИ ведутся в Сколково?

Мы гордимся тем, что нашим резидентом является компания VisualLabs, мировой лидер в разработке биометрических систем распознавания лиц. В Сколково вообще есть целая плеяда таких коммерчески востребованных фирм.

Скоро в Москве пройдет форум «Открытые инновации». Что вы ждете от него?

Мы очень хотели бы поддержать там компетентную дискуссию о месте искусственного интеллекта в современной экономике и, так скажем, технологическом портфолио. Нам бы хотелось, чтобы все считали нас наиболее компетентной площадкой, на которой можно встретить лучших в стране экспертов. Собственно, это наша основная задача. Мы проводим на форуме конференцию Skolkovo AI — «Сколково: искусственный интеллект».