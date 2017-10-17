РЭЦ и фонд «Сколково» договорились совместно развивать экспорт

Гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков и президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг на полях форума «Открытые инновации» подписали «дорожную карту», предусматривающую взаимодействие в рамках проекта по стимулированию экспорта продукции и услуг отечественных высокотехнологичных компаний. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с форума.

Фрадков и Вексельберг, комментируя достигнутое соглашение, подчеркнули необходимость координации усилий в этой сфере. «Для того чтобы наращивать несырьевой экспорт мы не можем не быть партнерами», — заявил Фрадков. Одним из приоритетов РЭЦ в настоящее время он назвал продвижение резидентов «Сколково» на внешних рынках. Он отметил, что сейчас российский экспорт высокотехнологичных продуктов и услуг растет хорошими темпами, однако объемы его пока не такие большие.

В свою очередь Вексельберг подчеркнул, что подписанный документ не декларация, а конкретный план действий. «РЭЦ — обладает всеми нужными форматами продвижения высокотехнологичной продукции российских компаний, поддержки стартапов», — сказал президент «Сколково». Вексельберг убежден, что «плечо» РЭЦ — финансовое и интеллектуальное — сегодня крайне важно для отечественного бизнеса, завоевывающему мировые рынки.

Форум «Открытые инновации» — главное событие года в сфере технологического предпринимательства. Мероприятие проводится в Москве под эгидой правительства РФ уже шестой раз. «Открытые инновации» в 2017 году — это более 18 тысяч участников, 785 спикеров, 180 сессий.

В этом году форум посвящен теме «Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации». Тематика охватывает бизнес, государство и общество.

