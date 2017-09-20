Новый русский

Большинство современных людей мирно сосуществуют с сообразительными помощниками в смартфонах, позволяют «умным браслетам» заботиться о своем пульсе, а разговоры иногда ведут по часам. С 16 по 18 октября в Москве пройдет форум «Открытые инновации», на котором обсудят будущее, а пока можно только предугадать, что ждет россиян через 20 лет.

Кстати, если сомневаетесь, что будущее выглядит именно так, то очень даже зря. К примеру, компактные электрокары, технологии распознавания лиц и магазин без кассиров были придуманы совсем недавно, но считаются весьма перспективными направлениями.

Часть профессий действительно рано или поздно отомрет. Проект «Атлас новых профессий», к примеру, посчитал, что до 2030 года в мире появятся почти 200 новых специальностей, а 57 старых точно исчезнут.

Бумажная волокита на работе, неработающие принтеры и постоянные проблемы из-за того, что кто-то не подписал нечто важное, тоже скоро канут в прошлое. Для этого в России активно развивают возможность документооборота и заключения сделок с помощью технологии блокчейн.

И да, роботы-бегуны и грузовые дроны (которые, кстати, могут превратиться в летающие такси) — тоже правда.