Медведев напомнил о существовании аналоговой России

Премьер-министр Дмитрий Медведев принял участие в работе форума «Открытые инновации». Глава правительства во вторник, 17 октября, выступил на пленарном заседании «Цифровая экономика. Общество, бизнес, государство». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

У России есть все возможности, чтобы гарантировать цифровой суверенитет, однако речи о каком-то отдельном пути развития в данном случае не идет, заявил Медведев. В решении этих задач хотелось бы действовать совместно с международными партнерами, пояснил он.

Глава правительства дал оценку влиянию санкций на сотрудничество в этой сфере. «Цифровые технологии глобальны. В силу глобальности они не подвержены санкциям», — отметил Медведев.

По данным статистики, 75 процентов домашних хозяйств в нашей стране имеют доступ в интернет. Более половины госуслуг уже можно получить в цифровой форме, продолжил Медведев. Впрочем, признал он, «качество их пока не идеальное». Кроме того, существует «аналоговая Россия» и так называемый цифровой разрыв поколений.

В России много изобретателей, но мало законченных проектов, подчеркнул глава правительства. Путь к решению этих проблем Медведев видит в создании условий, чтобы наши таланты имели возможность реализовываться на родине. «Для этого и создано Сколково», — резюмировал Медведев.

Форум «Открытые инновации» — главное событие года в сфере технологического предпринимательства. Мероприятие проводится в Москве под эгидой правительства РФ уже шестой раз. «Открытые инновации» в 2017 году — это более 18 тысяч участников, 785 спикеров, 180 сессий.

В этом году форум посвящен теме «Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации». Тематика охватывает бизнес, государство и общество.

