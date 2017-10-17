В Петербурге решили создать аналог «Сколково»

Глава правительства Дмитрий Медведев на форуме «Открытые инновации» объявил о создании инновационного комплекса в Петербурге, сообщает корреспондент «Ленты.ру». Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром, во вторник, 17 октября, размещено на сайте правительства.

«Мы создаем инновационный комплекс на территории Пушкинского района Петербурга. Я подписал соответствующее распоряжение правительства», — заявил премьер Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании «Цифровая экономика. Общество, бизнес, государство».

Согласно распоряжению правительства, около 3,6 тысячи человек будут обучаться в новом кампусе Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (университет ИТМО).

Кампус, который предстоит построить, будет включать научные центры, лаборатории, учебные здания, жилье и другие объекты общей площадью 400 тысяч квадратных метров. Предусматривает создание 50 международных лабораторий, не менее пяти инновационных производств, которые позволят создать 6 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

Кроме того, правительство одобрило предложение Минкомсвязи создать акционерное общество «Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики» с уставным капиталом 321 миллионов рублей. Госкомпания будет отвечать за реализацию данного проекта.

