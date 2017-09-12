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Медведеву подарили российский телефон на выставке по импортозамещению

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Дмитрий Медведев (в центре)
Дмитрий Медведев (в центре)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил третью международную специализированную выставку «Импортозамещение» и ознакомился с продукцией отечественных производителей. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает РИА Новости.

Осмотр выставки Медведев начал со стенда Липецкой области, где среди прочего было представлено мороженое. «Настоящее?» — поинтересовался премьер.

Также главе правительства удалось подробно ознакомиться с кабиной новой модели КамАЗа, которая пойдет в серийное производство в 2019 году.

На одном из последних стендов Медведеву подарили телефон Inoi R7. «Он не связан ни с какими сервисами зарубежными, так что точно не отключат», — заверили премьера.

В середине февраля политик посетил технопарк и лекторий фонда «Сколково», где ему презентовали несколько разработок компаний-резидентов. В частности, премьеру продемонстрировали аппарат по автоматическому разбору телефонных корпусов и предложили проверить его возможности на телефоне Медведева. «Слава богу, я его не взял», — отшутился председатель правительства.

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