Медведев порадовался отсутствию смартфона

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил технопарк и лекторий фонда «Сколково», где ознакомился с несколькими разработками компаний-резидентов. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает РИА Новости.

Главе правительства продемонстрировали аппарат по автоматическому разбору телефонных корпусов и предложили проверить его возможности на телефоне Медведева. «Слава богу, я его не взял», — пошутил политик. Кроме того, он осмотрел автоматизированный робот-погрузчик, созданный отечественной компанией, которая сотрудничает с Samsung и Volkswagen. По словам разработчиков, они предоставляют софт для роботов, но пока вынуждены закупать металлические комплектующие за рубежом.

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Также премьер-министру продемонстрировали ограничитель токов короткого замыкания, который в перспективе можно будет применять на железных дорогах. Медведев ознакомился с разработкой и посоветовал стоявшему рядом вице-премьеру, председателю совета директоров РЖД Аркадию Дворковичу, обратить на нее внимание.

В ходе посещения «Сколково» Медведеву рассказали, что на территории, помимо площадок для лекций, пространств для коворкинга, функционирует ресторан. «Доступный? Ресторан Мишлен вряд ли здесь нужен», — отреагировал глава правительства.

26 октября 2016 года во время одной из сессий, проходящих в рамках форума «Открытые инновации» в «Сколково», произошло замыкание в электропроводке, после чего выключился свет и микрофоны спикеров. Участников мероприятия, среди которых, в частности, был Медведев, эвакуировали из лектория в целях безопасности.

Сотрудникам центра потребовалось около 20 минут, чтобы восстановить электропитание.