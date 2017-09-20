Уже сегодня

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Все, что вы хотели знать о главных технологиях 2017 года

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Фото: Егор Алеев / ТАСС

В последнее время ведется все больше бурных обсуждений криптовалюты, уберизации и виртуальной реальности, а из каждого угла можно услышать аббревиатуры вроде ICO. Все самые важные вопросы о передовых технологиях будут подняты на ежегодном форуме «Открытые инновации», который пройдет с 16 по 18 октября. А чтобы не потеряться во всех этих терминах, «Лента.ру» рассказывает о главных IT-трендах 2017 года.

Цифровая экономика

Понятие цифровой экономики до сих пор остается размытым, несмотря на то, что термин уже давно вошел в обиход политиков и предпринимателей. В общем это комплекс решений, направленных на внедрение цифровых технологий в экономическую деятельность. В отличие от «аналоговой» экономики, в основе цифровой лежит использование виртуальной среды, то есть интернета, сотовой связи и информационных технологий.

Для развития этого направления в России утвердили программу цифровой экономики. Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркивал, что ее главная цель заключается во внедрении цифровых технологий во все области жизни. Иными словами, они должны использоваться не только в экономике, но и в государственном управлении, социальной сфере и городском хозяйстве.

Согласно программе, к 2024 году в России должно появиться не менее 10 высокотехнологичных компаний, способных составить конкуренцию ведущим западным IT-корпорациям. Кроме того, планируется создать 10 индустриальных цифровых платформ, таких как цифровые медицинские учреждения и «умные города». Компаниям, работающим в этой сфере, предоставят особый правовой режим.

Однако каким образом Россия на самом деле осваивает цифровую экономику, куда проще разобрать на конкретных примерах.

Легализация блокчейна

Одним из важнейших пунктов цифровой экономики является легализация блокчейна. На данный момент это весьма загадочная, но одна из самых многообещающих технологий. Изначально она представляла интерес лишь для любителей биткоинов, ведь на ее основе и была основана криптовалюта. Сейчас сферы ее применения существенно расширились, и блокчейну прочат великое будущее.

Общий принцип технологии — распределенная и отлично защищенная база данных. Она одновременно доступна всем пользователям, благодаря чему и достигается прозрачность. Блокчейн может хранить любые данные, нуждающиеся в независимой записи и проверке: от информации по кредитам и права на собственность до нарушений правил дорожного движения и регистрации брака.

Проще всего представить блокчейн в виде книги учета, где каждая страница (блок) содержит конкретную информацию. Копия этой книги хранится у всех пользователей и постоянно обновляется. Если кто-то попытается, условно говоря, вырвать страницу или изменить ее содержание, система сравнит изменения с книгами других пользователей и выявит несоответствие.

В настоящее время в Швеции проводится эксперимент по внедрению блокчейна для оформления прав на землю и недвижимость. На данный момент проходят исследования безопасности технологии, но уже сейчас участники проекта отмечают неоспоримые плюсы перехода на блокчейн. По оценкам консалтинговой фирмы Kairos Future, такие операции сэкономят шведским налогоплательщикам более 100 миллионов евро в год.

В России же идут активные работы по созданию Центра разработки блокчейн-технологий, идея принадлежит создателю платформы Ethereum Виталику Бутерину. Это поспособствует развитию стартапов, основанных на этой технологии. К примеру, российская компания Acronis уже работает над решением для верифицируемого хранения данных, в основе которого лежит технология блокчейна Ethereum.

Регулировка криптовалюты и ICO

Ни один разговор о блокчейне не обходится без упоминания криптовалюты. Неумолимый рост биткоина привлек нешуточное внимание к теме и вызвал обсуждения перспектив криптовалют на самом высоком уровне. Но майнинг и создание ферм, можно считать, остались в прошлом, и сейчас главный тренд — ICO.

ICO — это новая реализация модели краудфандинга, позволяющая обычным людям вкладывать свои деньги в развитие компаний. В отличие от привычных площадок, вроде Kickstarter или Boomstarter, человек покупает криптовалюту от стартапа, после чего может обменять ее на биткоины или реальные деньги. В 2017 году, по данным Smith + Crown, в ходе ICO было суммарно привлечено 180 миллионов долларов, и этот показатель растет.

Однако пока ни в одной стране мира не существует законов, регулирующих проведение ICO. Для решения этой проблемы Центробанк запустит контролируемое ICO на базе платформы «Восход» от «Сколково» и «Российской торговой системы». Отмечается, что среди резидентов фонда есть несколько компаний, готовых к такому привлечению средств. Речь идет о суммах в размере до пяти миллионов долларов. Вместе с этим идет работа по созданию специального рейтингового агентства, которое позволит снизить риски инвесторов.

Беспилотные автобусы и электрогрузовики

После ошеломительного успеха Tesla за разработку собственного электрокара взялись многие технологические компании. Даже Apple готовит свой автомобиль, о котором не утихают слухи уже не первый год. Несмотря на то что компания Илона Маска до сих пор работает в убыток, инвесторы продолжают поддерживать Tesla и понимают, что будущее — за беспилотными автомобилями на электрической тяге.

Россия не отстает от мировых трендов и тоже разрабатывает электрокары. Одним из первых стал складной городской автомобиль Bravo eGo. Он стоит от 450 тысяч рублей и на данный момент проходит сертификацию для начала серийного производства. К тому же на базе eGo недавно был представлен грузовик для курьеров.

Однако куда большие перспективы у беспилотников и электрокаров в бизнес-сегменте, где та же Tesla отметилась анонсом собственной электрофуры. В России же тем временем полным ходом идет создание беспилотного КамАЗа силами компании Cognitive Technologies. К тому же в Москве появился полноценный полигон для испытаний беспилотников, по которому курсирует автобус «Матрешка».

Уберизация всего

Неразрывно с цифровой экономикой идет и понятие уберизации. Оно подразумевает использование платформы для проведения сделок между клиентами и поставщиками услуг, что позволяет отказаться от традиционных плановых корпораций. Сам термин произошел от названия компании Uber, одной из первых внедрившей подобную систему. С ее помощью у фирм ощутимо снижаются эксплуатационные расходы, что позволяет снизить стоимость услуг для клиента.

Сегодня уберизация постигла даже тяжелую промышленность. Шведский строительный гигант NCC создал приложение Loop Rocks, объединяющее строителей и покупателей, которым необходимы щебень, грунт и строительный мусор. В итоге за год работы с помощью сервиса удалось переместить более миллиона тонн строительных масс. Зарегистрировалось в приложении более четырех тысяч пользователей.

Другим, более бытовым примером является организация аренды спортинвентаря от компании Rentstation. Сервис объединяет офлайн-прокаты спортивного инвентаря, людей, которые хотят поделиться своим инвентарем без риска, производителей товаров и любителей спорта во всем мире.

Дополненная реальность на производстве и в быту

Тема дополненной реальности (AR) плотно ассоциируется с игрушками, вроде Pokemon GO, но никак не с бизнесом. Однако такое видение ситуации ошибочно, так как сфера применения AR гораздо шире. Флагманом в этой области можно считать Microsoft с их очками HoloLens. Несмотря на то что устройство находится на стадии тестирования, разработчики уже неоднократно демонстрировали возможности шлема.

Корпоративные клиенты испытывают огромный интерес к AR-проектам. С их помощью можно изменить подход к обучению, наглядно демонстрируя студентам материал, сделать прорыв в области ретейла и повысить безопасность на предприятиях.

Дополненная реальность также позволит изменить представление людей о презентациях проектов. Так, компания EligoVision разработала платформу для создания интерактивных 3D-презентаций — единственный подобный инструмент в России. Самым инновационным проектом компании стала полноценная AR-студия, по которой спикер может свободно перемещаться. Она дает возможность «оживить» выступление и интегрировать в него интерактивные 2D- и 3D-иллюстрации, модели и образы.

Дмитрий Саркисов

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