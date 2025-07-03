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04:02, 3 июля 2025Интернет и СМИ

Парень показал жуткую находку в лесу и получил совет немедленно обратиться в полицию

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit с ником Sparke_bloodblaster показал жуткую находку, на которую он наткнулся в лесу. От комментаторов он получил совет немедленно обратиться в полицию.

«Пару недель назад ездили с классом в лес с ночевкой. И там, когда мы гуляли, я увидел чью-то кость. Мы все подумали, что [она принадлежит] какому-нибудь животному, и только сейчас мне пришла в голову мысль о том, что уж больно она похожа на бедренную кость человека. В общем, да, это определенно она», — написал парень, прикрепив фото самой кости, а также анатомическое изображение бедренной кости человека.

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Другие пользователи выразили недоумение в первую очередь из-за того, что Sparke_bloodblaster зачем-то решил забрать эту кость из леса в качестве сувенира, и она, очевидно, уже две недели хранится у него дома. Ему также посоветовали завернуть кость в чистый пакет и отнести в полицию, рассказав, где именно он ее обнаружил.

«Ждем пост через некоторое время: "Я нашел человеческую кость в лесу и меня посадили на 20 лет. Задавайте вопросы". Или такой: "У меня дома творится что-то странное, похоже, завелось приведение"», — написал один из комментаторов. Другой пользователь вспомнил, как на уроке физкультуры в школе на склоне футбольного поля откопал человеческий череп. Выяснилось, что на том месте раньше было расположено кладбище.

Ранее другая пользовательница Reddit обнаружила, что под ее домом скрывались тоннели и комнаты, о существовании которых она не знала. Француженка нашла в них множество одеял с пятнами, похожими на кровь.

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