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08:01, 18 апреля 2025Из жизни

Женщина обнаружила под домом загадочные тоннели неизвестного происхождения

Во Франции женщина обнаружила под своим домом загадочные тоннели и комнаты
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: ASphotofamily / freepik

Жительница Франции обнаружила, что под ее домом скрывались тоннели и комнаты, о существовании которых она не знала. Об этом сообщает издание Newsweek.

Два года назад Виктория Вейл переехала во французский город Монпелье. Дому, в котором она поселилась, по ее оценке, было примерно 200 лет. В нем оставалась запертая дверь, которая никогда не открывалась. Женщина не видела в ней ничего загадочного и считала, что за ней находится кладовка.

Недавно Вейл обратила внимание на сквозняк, дувший из-под двери, и решила все-таки заглянуть внутрь. Ей удалось открыть замок. За дверью оказалась каменная лестница, ведущая вниз. Женщина спустилась по ней и оказалась перед тоннелем неизвестного происхождения.

Свою находку Вейл описала на Reddit.

Я обнаружила сеть тоннелей и комнат под своим домом. В них множество одеял с какими-то пятнами — возможно, это кровь. Тоннели идут и иду, там, возможно, комнат пять? В некоторых есть электричество, в других — работающий водопровод

из поста на Reddit
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Ранее сообщалось, что жительница Великобритании раскрыла тайну секретной комнаты в своей квартире благодаря сломавшемуся водопроводу. Женщина давно подозревала, что в ее ванной комнате может быть вход в еще одно помещение, так как обнаружила небольшое дополнительное пространство за шкафом.

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