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04:35, 3 июля 2025Наука и техника

Определена скрытая угроза фейерверков для здоровья

Atmosphere: Фейерверки загрязняют воздух частицами свинца, меди, бария и хрома
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Фейерверки существенно ухудшают качество воздуха, насыщая атмосферу опасными металлическими частицами. К такому выводу пришли химики из Калифорнийского университета в Фуллертоне, опубликовавшие исследование в журнале Atmosphere. Ученые зафиксировали резкое увеличение содержания бария, хрома, меди, стронция и свинца — всех типичных компонентов пиротехнических смесей.

Анализ проб воздуха показал, что во время массовых запусков фейерверков концентрации этих металлов достигают одних из самых высоких значений, зарегистрированных в мире. Особенно высокие пики фиксируются в ночные часы, а затем вдыхаемые частицы могут оседать в легких и вызывать воспалительные процессы, окислительный стресс и другие нарушения.

Исследователи собирают данные с 2020 года, используя чувствительные сенсоры на крышах зданий, которые улавливают частицы, оседающие после салютов.

Ученые подчеркивают: понимание того, как именно пиротехника влияет на атмосферу, может помочь в будущем смягчить вред и разработать более экологичные альтернативы массовым салютам.

Ранее стало известно, что загрязнение воздуха оказывает влияние не только на органы дыхания, но и на обмен веществ. Исследования связывают длительное воздействие оксидов азота с хроническим воспалением и нарушением гормонального баланса, особенно в детском возрасте.

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