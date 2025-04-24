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18:38, 24 апреля 2025Наука и техника

Ученые нашли неожиданный источник лишнего веса у взрослых

JAMA Network Open: Хроническое воздействие загрязненного воздуха влияет на вес
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Загрязнение воздуха в городах может сказываться на здоровье людей спустя десятилетия. Новое исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что дети, выросшие в районах с высоким уровнем автомобильных выхлопов, с большей вероятностью набирают избыточный вес во взрослом возрасте.

Ученые из США проанализировали данные 282 человек, которым в 2023 году исполнилось в среднем 24 года. Исследователи сопоставили их индекс массы тела (ИМТ) с концентрацией оксидов азота — ключевого маркера загрязнения воздуха выхлопными газами — в районах, где они проживали с периода беременности их матерей до подросткового возраста.

Результаты показали: при увеличении уровня загрязнения воздуха на 18,7 частиц на миллиард ИМТ в зрелом возрасте возрастал в среднем на 0,71. Даже небольшое превышение нормы в детстве может сдвинуть взрослый ИМТ за границу здорового диапазона, повышая риск ожирения и сопутствующих заболеваний.

Авторы предполагают, что хроническое воздействие загрязненного воздуха запускает в организме слабовыраженные, но длительные воспалительные процессы. Это нарушает обмен веществ, способствует набору веса и снижает чувствительность к инсулину — предвестник сахарного диабета второго типа.

Особенно уязвимыми оказываются дети, чьи семьи проживали рядом с оживленными трассами или те, чьи матери в период беременности работали в условиях высокого загрязнения воздуха. Исследователи призывают учитывать эти факторы при планировании беременности и по возможности минимизировать воздействие выхлопных газов на детей и будущих матерей.

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