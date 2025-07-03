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04:43, 3 июля 2025Экономика

В Минфине ответили на сообщения об ограничениях по «Семейной ипотеке»

В Минфине заявили, что требования к «Семейной ипотеке» ужесточать не планируется
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Минфине РФ рассказали, что требования к льготной ипотечной программе «Семейная ипотека» ужесточать не планируется. Как уточнили в ведомстве, ее выдача ни в одном из банков не приостанавливается, пишет РИА Новости.

До это СМИ написали о возможных ограничениях в программе семейной ипотеки с июля. И о том, что банки активно готовятся к сокращению выдачи таких кредитов.

«Ужесточать требования к льготной ипотечной программе не планируется… Сейчас банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе», — подчеркнули в Минфине.

Данная программа по поручению президента РФ Владимира Путина была продлена до 2030 года и распространена на семьи с одним ребенком в возрасте до шести лет и двумя детьми до 18 лет, напомнили в ведомстве.

Ранее в Госдуме выступили против предложения выдавать семейную ипотеку для покупки жилья только в том регионе, где зарегистрирован заемщик. До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что выдача семейной ипотеки только по месту регистрации помогла бы стимулировать жилищное строительство во всех регионах, поспособствует их развитию и предотвратит внутреннюю миграцию.

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