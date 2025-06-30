Названы причины снижения выдачи ипотеки в России

РБК: Снижение выдачи ипотеки связано не только с отменой льготной программы

С середины 2024 года выдача ипотечных кредитов в России упала более чем вдвое, однако снижение связано не только с отменой всеобщей льготной ипотеки, сообщает РБК.

На снижение выдачи также повлияло ужесточение условий семейной ипотеки. Ставку по этой программе сохранили на прежнем уровне (шесть процентов), однако теперь воспользоваться семейной ипотекой можно лишь тем, у кого хотя бы один ребенок не старше шести лет (раньше было важно лишь то, чтобы дети были несовершеннолетними). Также по этой программе разрешили использовать льготу только на частные дома, строящиеся по договору долевого участия (ДДУ) подрядчиками, применяющими счета эскроу.

Ставка по рыночной ипотеке также оказалась существенным фактором. Вслед за подъемом ключевой ставки в конце октября 2024 года ставка по рыночной ипотеке резко выросла и достигла 29 процентов. На таком уровне она продержалась более четырех месяцев подряд — с середины ноября 2024 года до конца марта 2025 года, и только потом стала постепенно снижаться. В настоящее время средняя ставка по рыночной ипотеке составляет 25 процентов.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил о льготах для молодых семей. В рамках программы «Молодая семья» россияне могут получить субсидию в размере 30-35 процентов от стоимости квартиры. Использовать эти деньги можно как на покупку жилплощади, так и на погашение ипотеки.