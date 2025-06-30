Россиянам напомнили о льготах на покупку жилья для молодых семей

Депутат Чаплин: Молодой семье положена субсидия на покупку жилья в размере 35 %

Молодым семьям в России доступны льготы на покупку жилья. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Одним из ключевых инструментов для решения жилищного вопроса парламентарий называет программу «Молодая семья». В ее рамках гражданам полагается субсидия в размере 30-35 процентов от стоимости квартиры. Использовать данные средства можно как на покупку жилплощади, так и на погашение ипотеки, уточнил Чаплин.

Кроме того, семьям с детьми может рассчитывать на льготную ипотеку по ставке от 6 процентов годовых. В Москве и Санкт-Петербурге максимальная сумма кредита равняется 30 миллионам рублей, в остальных же регионах она ограничена 15 миллионами рублей. «При этом государство компенсирует часть процентной ставки, что делает выплаты более комфортными», — добавил Чаплин.

Ранее в Госдуме рассказали о госвыплатах на погашение ипотеки для многодетных семей. Ее размер составляет до миллиона рублей. Однако для ее получения необходимо соблюсти ряд условий: период рождения третьего или последующего ребенка и срок заключения кредита.