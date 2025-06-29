В России рассказали о выплатах до одного миллиона рублей на погашение ипотеки

Депутат Говырин: Российские семьи могут получить выплаты на погашение ипотеки

В отдельных субъектах Российской Федерации многодетные семьи могут получить выплату на погашение действующей ипотеки в размере до одного миллиона рублей, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Об условиях ее получения он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Депутат объяснил, что такой размер господдержки достигается при помощи дополнительной региональной выплаты в размере до 550 тысяч рублей дополнительно к выплате в 450 тысяч рублей. Ее могут получить многодетные семьи с тремя и более детьми, при этом период времени, в который должен быть рожден третий или последующий ребенок, определяют региональные власти, уточнил он.

«Также регионы устанавливают требования к сроку заключения ипотеки, месту расположения приобретаемого жилья и проживания семьи. Для получения такой региональной выплаты нужно подтвердить проживание на территории конкретного региона. Это можно сделать с помощью постоянной или временной регистрации», — указал парламентарий.

Говырин подчеркнул, что дополнительную региональную выплату можно получить только один раз по кредитному договору, по которому была получена выплата 450 тысяч рублей, при этом обналичить средства нельзя. Оператор программы «ДОМ.РФ» перечисляет сумму выплаты на счет банка, который выдал кредит, но если долг меньше 550 тысяч рублей, выплата будет равна сумме долга, дополнил он.

Ранее россиянам рассказали, что за 1 миллион рублей сейчас получится купить квартиру только в селе, деревне и очень маленьком городе. Речь будет идти о вариантах маленькой площади в домах, которые требуют капитального ремонта.