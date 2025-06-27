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16:18, 27 июня 2025Экономика

Россиянам назвали виды недвижимости за один миллион рублей

«Жилфонд»: За 1 миллион рублей можно купить квартиру в селе или маленьком городе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За один миллион рублей в России получится купить квартиру в деревне, селе или маленьком городе. Доступные для приобретения виды недвижимости с таким бюджетом назвал россиянам директор «Жилфонда» Александр Чернокульский, пишут «Известия».

В большинстве случаев речь идет о малоэтажных домах и маленьких по площади объектах. Так, в городе Озеры Московской области можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 26,2 квадратного метра. Жилье находится в одноэтажном доме и требует капитального ремонта.

В Ленинградской области с бюджетом 1 миллион рублей можно купить квартиру в населенных пунктах в 90-125 километрах от КАД. В Новосибирской, Калужской, Челябинской, Архангельской и других областях за эти деньги можно приобрести квартиру площадью от 17 до 29 квадратных метров. Однако это будет вариант в поселке или деревне в малоэтажном доме, который потребует дополнительных затрат на ремонт.

Более перспективным вложением 1 миллиона рублей Чернокульский назвал покупку части квартиры или загородного дома. В Ленинградской области с таким бюджетом можно стать владельцем летнего дачного домика с удобствами на улице на участке 6-9 соток. В большинстве регионов можно претендовать на дачный дом в СНТ или деревне на участке площадью 6-10 соток, заключил эксперт.

Ранее были названы российские мегаполисы, где сильнее всего взлетели цены на жилье после отмены льготной ипотеки. Первые строчки рейтинга заняли Казань, Омск и Челябинск.

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