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16:07, 26 июня 2025Экономика

Названы мегаполисы со взлетевшими ценами на жилье после отмены льготной ипотеки

В Казани, Омске и Челябинске новостройки подорожали за год на 19-20 процентов
Мария Черкасова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Казани, Омске и Челябинске новостройки подорожали за год на 19-20 процентов, несмотря на отмену программы льготной ипотеки, сообщает РБК со ссылкой на данные федерального агентства недвижимости «Этажи».

В Казани в июне 2025 года средняя стоимость квадратного метра жилья достигла отметки 210,1 тысячи рублей, увеличившись за год на 20,3 процента. Прирост оказался даже больше, чем в период действия льготной программы. В Омске средняя цена в новостройках составила 152,1 тысячи рублей за квадратный метр — рост составил 19,9 процента, что в 1,6 раза меньше среднего ежегодного роста цен при льготной ипотеке. В Челябинске средняя стоимость жилья в новостройках достигла отметки 133,1 тысячи рублей за квадратный метр, увеличившись за год на 19,5 процента. В пятерку по темпам роста цен также вошли Пермь и Воронеж.

Ранее стало известно, что за последние пять лет в России средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках выросла в 2,3 раза. В июне 2025 года средняя цена составила уже 154,6 тысячи рублей.

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