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14:14, 23 июня 2025Экономика

Рост стоимости жилья в России оценили

«Этажи»: Жилье в новостройках в России подорожало в 2,3 раза
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

За последние пять лет средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках в России выросла в 2,3 раза. Увеличение цен на недвижимость оценила федеральная компания «Этажи», результат исследования передают «Известия».

По данным экспертов, в июне 2020 года в среднем квадрат на первичном рынке стоил 68,6 тысячи рублей, а в июне 2025-го его стоимость составила уже 154,6 тысячи рублей. Цена выросла на 125,5 процента. Такая динамика связана с несколькими факторами, в том числе с инфляцией и изменением себестоимости строительства.

Лидером по росту цен среди городов-миллионников стали Омск (рост в 3,4 раза, до 152,1 тысячи рублей), Нижний Новгород (в 3 раза, до 206,1 тысячи рублей) и Краснодар (в 2,8 раза, до 162,7 тысячи рублей). В пятерку лидеров также вошли Пермь, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону (в 2,6 раза в каждом) и Казань (в 2,4 раза). Москва показала самую слабую динамику роста — здесь стоимость квадрата выросла на 87,3 процента.

Специалисты отмечают, что за последний год рост цен стал более сдержанным, не выше 15 процентов по России.

Ранее директор компании «Метриум» Руслан Сырцов спрогнозировал, что во второй половине 2025 года квартиры на вторичном рынке в России подорожают на три-пять процентов по сравнению с первым полугодием.

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