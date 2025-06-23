Предсказано будущее цен на квартиры в России

Риелтор Сырцов: Вторичные квартиры в России подорожают на 3-5 процентов

Во второй половине 2025 года квартиры на вторичном рынке в России подорожают на 3-5 процентов по сравнению с первым полугодием. Об этом предупредил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, пишет «Газета.ru».

По словам риелтора, ключевая ставка в ближайшее время останется на заградительном уровне, но само изменение вектора Центробанка повлияет на поведение потенциальных покупателей жилья.

«Клиенты поймут, что климат в экономике меняется, можно рассчитывать на скорое рефинансирование. Соответственно, цены на "вторичку" будут расти. Правда, медленнее, чем на новостройки — всего на 3–5 процентов, так как в этом сегменте нет столь привлекательных инструментов продаж, как семейная ипотека и беспроцентные рассрочки», — рассказал Сырцов.

Ранее председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин посоветовал россиянам не ждать снижения цен на новостройки, так как девелоперы столкнулись с трудностями и вряд ли будут готовы к скидкам.