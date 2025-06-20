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12:49, 20 июня 2025Экономика

В скором снижении цен на жилье в России усомнились

Глава совета при Минстрое Степашин: Цены на жилье в России вряд ли снизятся
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетПМЭФ 2025

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В ближайшее время жилье в России вряд ли подешевеет. В скором снижении цен на квартиры усомнился председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин в беседе с aif.ru.

Когда льготная ипотека на новостройки еще действовала, застройщики стремились продать по этой программе как можно больше квартир — спрос сильно вырос, а вместе с ним и цены. Это также привело к наполнению экскроу-счетов в конце 2023-го — начале 2024 годов. Однако достроить эти дома должны в 2025-м и 2026-м годах.

За это время стоимость материалов и многих работ увеличилась, поэтому девелоперы рискуют столкнуться с трудностями и нарушить сроки ввода проектов в эксплуатацию. Так у девелоперов вырастут расходы на проценты по проектному финансированию — это в конечном итоге может грозить дефолтом.

«В таких условиях вряд ли можно ожидать снижения цен на жилье, поскольку это еще больше усложнит завершение уже начатых проектов и никак не простимулирует начало новых», — заключил Степашин.

Ранее россиян предупредили о резком скачке цен на жилье. По прогнозам экспертов, подорожание произойдет во втором полугодии 2025-го — с июня по декабрь. Лоты на первичном рынке могут прибавить в стоимости 10-12 процентов.

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