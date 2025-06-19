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18:00, 19 июня 2025Экономика

Россиян предупредили о скачке цен на один вид жилья

Риелтор Сырцов: Новостройки в России подорожают на 10 % в июне-декабре
Виктория Клабукова
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Цены на новостройки в России вскоре взлетят. О подорожании этого вида квартир в беседе с «Газетой.Ru» предупреждает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По прогнозам эксперта, резкий скачок цен произойдет во втором полугодии, с июня по декабрь. Лоты на первичном рынке могут прибавить в стоимости 10-12 процентов. Такую динамику цен Сырцов объясняет смягчением денежно-кредитной политики Центробанка. На фоне снижения ставок по вкладам и ипотеке покупатели хлынут на рынок. Цены могут подняться еще выше, если семейную ипотеку расширят на семьи с детьми до 14 лет, а лимиты по госпрограмме — увеличат, допускает собеседник издания.

Ранее аналитики зафиксировали снижение спроса на новостройки в России. По данным на май, за последние 12 месяцев продажи первичного жилья в стране упали на 41,2 процента. Однако выручка не показала такого падения: стоимость всех проданных объектов снизилась на 33 процента, до 334,4 миллиарда рублей.

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