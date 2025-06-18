Россияне отвернулись от одного типа жилья

DataFlat: Продажи новостроек в России упали на 41,2 %

В мае 2025 года продажи жилья в новостройках в России упали на 41,2 процента год к году. Об этом говорится в исследовании сервиса DataFlat, результаты приводит «РБК».

Всего в мае на рынке новостроек было заключено 35,7 тысячи сделок. В квадратных метрах спрос сократился примерно на 40 процентов, до 1,6 миллиона квадратов. При этом стоимость всех проданных объектов снизилась менее значительно — на 33 процента, до 334,4 миллиарда рублей.

Меньшее падение выручки застройщиков относительно снижения объема продаж связано с ростом цен на жилье, которому не помешало сокращение спроса. За год квадрат в среднем по стране подорожал на 12 процентов, до 199,7 тысячи рублей. Средний чек также увеличился на 14 процентов, до 9,3 миллиона рублей, при том что средняя площадь реализованной квартиры выросла всего на 1,5 процента.

Ранее сообщалось, что продажи элитных новостроек в Москве снизились на 38 процентов.