Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:13, 18 июня 2025Экономика

Россияне отвернулись от одного типа жилья

DataFlat: Продажи новостроек в России упали на 41,2 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В мае 2025 года продажи жилья в новостройках в России упали на 41,2 процента год к году. Об этом говорится в исследовании сервиса DataFlat, результаты приводит «РБК».

Всего в мае на рынке новостроек было заключено 35,7 тысячи сделок. В квадратных метрах спрос сократился примерно на 40 процентов, до 1,6 миллиона квадратов. При этом стоимость всех проданных объектов снизилась менее значительно — на 33 процента, до 334,4 миллиарда рублей.

Меньшее падение выручки застройщиков относительно снижения объема продаж связано с ростом цен на жилье, которому не помешало сокращение спроса. За год квадрат в среднем по стране подорожал на 12 процентов, до 199,7 тысячи рублей. Средний чек также увеличился на 14 процентов, до 9,3 миллиона рублей, при том что средняя площадь реализованной квартиры выросла всего на 1,5 процента.

Ранее сообщалось, что продажи элитных новостроек в Москве снизились на 38 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль атаковал бункер верховного лидера Ирана

    Российские пилоты заметили шар с веревкой в небе над Москвой

    Пашинян пригрозил ответственностью организаторам митинга у суда

    В Иране пострадали два ядерных объекта

    Мантуров рассказал о судьбе электрокара E-Neva

    В Приэльбрусье прошел крупнейший скальный фестиваль России

    Кейт Миддлтон неожиданно отменила поездку из-за состояния здоровья на фоне лечения от рака

    Инстасамка решила свести татуировку

    Россияне отвернулись от одного типа жилья

    В ДНР раскрыли источник координат для удара по полигону в Новомосковске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости