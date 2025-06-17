Покупатели отвернулись от одного вида жилья в Москве

Kalinka Ecosystem: Продажи элитных новостроек в Москве снизились на 38 %

В Москве значительно снизились продажи дорогих новостроек. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные агентства элитной недвижимости Kalinka Ecosystem.

В мае 2025 года на столичном рынке премиум и де-люкс новостроек было заключено 112 сделок на 13,6 тысячи квадратов. Результат на 38 процентов уступает показателю апреля и на 30 процентов — показателю мая прошлого года.

Эксперты связывают снижение покупательского интереса с сезоном отпусков. В агентстве отметили, что начало года оказалось активнее обычного. В январе-мае 2025-го было приобретено 880 объектов, что на 23 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года. Площадь реализованных за пять месяцев объектов составила 105 тысяч квадратов и превысила прошлогодний показатель на 31 процент.

Сейчас средняя стоимость квадратного метра в элитных новостройках Москвы составляет 1,7 миллиона рублей. Цифра на 20 процентов превосходит апрельский показатель и на 50 процентов — показатель мая 2024 года. По словам экспертов, средняя цена выросла за счет высокой доли дорогих сделок класса де-люкс.

Ранее директор по продажам жилой и загородной недвижимости R4S Дмитрий Новиков объяснил внезапный рост стоимости дорогой недвижимости в России. По его словам, уникальных локаций в предложении элитного жилья становится все меньше.