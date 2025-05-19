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18:41, 19 мая 2025Экономика

Внезапный рост цен на элитную недвижимость в России объяснили

R4S: Уникальных локаций с элитным жильем становится все меньше
Виктория Клабукова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Уникальных локаций в предложении элитного жилья с каждым годом становится все меньше. О причинах внезапного роста цен на недвижимость класса де-люкс в России «Известиям» рассказал директор по продажам жилой и загородной недвижимости R4S Дмитрий Новиков.

Элитная недвижимость слабо зависит от внешних факторов и тенденций на рынке, поэтому резкий скачок цен в сегменте вызвал вопросы. Одной из причин такого подорожания эксперт называет недостаток качественных предложений. Число уникальных лотов в особенности сократилось в историческом центре Москвы. Спрос, однако, не только не снижается, но и продолжает идти вверх, отмечает Новиков. По наблюдениям собеседника издания, инвесторы все чаще отдают предпочтение российской элитной недвижимости, считая ее более надежным капиталовложением. Как уточнил Новиков, в данном сегменте преобладают бутиковые форматы с коротким циклом строительства. Отсутствие надобности в долгом ожидании повышает спрос и цены.

Ранее сообщалось, что стоимость квадратного метра элитной жилплощади в Москве выросла за последний год на 16 процентов, до 795,9 тысячи рублей. Меняется и география премиального рынка — как отмечалось, все больше элитных объектов выставляется на продажу в Северо-Западном округе — преимущественно благодаря развитию «Большого Сити».

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