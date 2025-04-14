В Москве подорожало жилье для богатых

«Метриум»: 1 кв. м новостроек премиум-класса в Москве за год подорожал на 16 %

Средневзвешенная цена квадратного метра жилья на первичном рынке премиум-класса Москвы составила 795 920 рублей — за год стоимость поднялась на 16,3 процента. Об этом говорят данные риелторской и консалтинговой компании «Метриум», оказавшиеся в распоряжении «Ленты.ру».

В первом квартале 2025 года на рынке новостроек премиум-класса экспонировалось 6,6 тысячи лотов в 59 проектах, из них 6,2 тысячи — это квартиры, и 300 — апартаменты.

В Москве продолжает трансформироваться география премиального рынка, рассказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова. В прошлом квартале Северо-Западный округ (СЗАО) впервые сравнялся с Западным (ЗАО) по объему предложения, при этом он вышел по числу сделок в лидеры. Во многом это обусловлено развитием «Большого Сити». Эксперт напомнила, что в СЗАО сосредоточена новая деловая инфраструктура, а также есть традиционные центры притяжения — Серебряный Бор и Мневниковская пойма — одни из наиболее экологичных локаций мегаполиса.

В первом квартале 2025 года на рынке новостроек премиум-класса было зарегистрировано 1,47 тысяч договоров долевого участия. Их количество за квартал снизилось на 18,8 процента и выросло на 8,3 процента за год. Максимальное число сделок было зарегистрировано в феврале (576 ДДУ), минимальное — в январе (384 ДДУ).

При этом доля сделок с привлечением ипотечного кредита составила 14 процентов, сократившись на пять процентных пунктов за квартал и 32 — за год. Премиальный рынок новостроек практически не зависит от условий жилищного кредитования, отметил генеральный директор Optima Development Давид Худоян. По его словам, год назад ипотека использовалась в 46 процентов сделок, но в основном как инструмент для оптимизации платежей, а не как ключевой источник финансирования. В начале 2025 года клиенты премиального рынка переориентировались на рассрочки, а в некоторых проектах на стопроцентную оплату.

Ранее управляющий партнер «Intermark Городская Недвижимость» Дмитрий Халин сообщил, что рост спроса на элитные квартиры и апартаменты в новостройках Москвы превысил ожидания аналитиков. Спрос побил рекорды последних четырех лет и вернулся к показателям докризисной зимы 2020-2021 годов. За три месяца 2025 года в Москве было продано на 30 процентов больше элитных квартир, чем за аналогичный период 2024 года. Показатель вырос в 3,5 раза по сравнению с 2023 годом. Аналитики пересмотрели прогноз для рынка, повысив рост с 10-15 до 30 процентов.