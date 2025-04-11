Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:02, 11 апреля 2025Экономика

В Москве станут строить больше жилья для богачей

Аналитики повысили прогноз по элитному жилью из-за резкого роста спроса
Мария Черкасова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В России станут строить еще больше жилья для богачей: рост спроса на элитные квартиры и апартаменты в новостройках Москвы превысил ожидания аналитиков. Об этом РБК заявил управляющий партнер «Intermark Городская Недвижимость» Дмитрий Халин.

Спрос побил рекорды последних четырех лет и вернулся к показателям докризисной зимы 2020–2021 годов. За три месяца 2025 года в Москве было продано на 30 процентов больше элитных квартир, чем за аналогичный период 2024 года. Показатель вырос в 3,5 раза по сравнению с 2023 годом.

Теперь аналитики пересмотрели прогноз для рынка элитного жилья на 2025 год. Если в конце рост прогнозировался на 10-15 процентов в элитных новостройках, то теперь он спрогнозирован на уровне 30 процентов.

За последний год, по статистике компании NF Group, число квартир стоимостью от 1 миллиарда рублей в столице увеличилось почти вдвое. С учетом закрытых продаж на первичном рынке Москвы продается 145 таких лотов. Обычно они представляют собой пентхаусы и городские виллы с уникальным видом площадью порядка 470 квадратных метров. Самые дорогие стоят 5 миллиардов рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    «Не стоит ждать прорывов». Путин встретится со спецпосланником Трампа в Петербурге. Тот перед переговорами сходил в синагогу

    Россияне массово скупили товары из нашумевшего сериала «Белый лотос»

    Внешний долг России резко вырос

    Экс-чиновник из Петербурга получил серьезное ранение при обороне опорника в зоне СВО

    Звезда «Универа» высказалась о скандале с Асмус на съемках сериала «Склиф»

    Максим Фадеев зарегистрировал бренд «Глюкоза»

    Спецпосланник Трампа посетил синагогу в Санкт-Петербурге

    Европейский министр удивился реакции Брюсселя на пошлины Трампа

    Google показала умные очки с переводчиком

    Песков высказался о темах переговоров в Стамбуле и встречи Путина с Уиткоффом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше