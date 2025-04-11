В Москве станут строить больше жилья для богачей

Аналитики повысили прогноз по элитному жилью из-за резкого роста спроса

В России станут строить еще больше жилья для богачей: рост спроса на элитные квартиры и апартаменты в новостройках Москвы превысил ожидания аналитиков. Об этом РБК заявил управляющий партнер «Intermark Городская Недвижимость» Дмитрий Халин.

Спрос побил рекорды последних четырех лет и вернулся к показателям докризисной зимы 2020–2021 годов. За три месяца 2025 года в Москве было продано на 30 процентов больше элитных квартир, чем за аналогичный период 2024 года. Показатель вырос в 3,5 раза по сравнению с 2023 годом.

Теперь аналитики пересмотрели прогноз для рынка элитного жилья на 2025 год. Если в конце рост прогнозировался на 10-15 процентов в элитных новостройках, то теперь он спрогнозирован на уровне 30 процентов.

За последний год, по статистике компании NF Group, число квартир стоимостью от 1 миллиарда рублей в столице увеличилось почти вдвое. С учетом закрытых продаж на первичном рынке Москвы продается 145 таких лотов. Обычно они представляют собой пентхаусы и городские виллы с уникальным видом площадью порядка 470 квадратных метров. Самые дорогие стоят 5 миллиардов рублей.