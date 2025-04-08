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10:06, 8 апреля 2025Экономика

В Москве резко вырос объем ультрапремиального жилья

В Москве почти вдвое выросло число квартир по цене от 1 млрд рублей
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В новостройках Москвы резко вырос объем ультрапремиального жилья. Об этом РБК рассказали в крупнейших агентствах элитной недвижимости.

За последний год, по статистике компании NF Group, число квартир стоимостью от 1 миллиарда рублей в столице увеличилось почти вдвое. С учетом закрытых продаж на первичном рынке Москвы продается 145 таких лотов. Как правило, они представляют собой пентхаусы и городские виллы с уникальным видом площадью порядка 470 квадратных метров. Самые дорогие из них выставлены на продажу за 5 миллиардов рублей. На конец 2024 года средний ценник на такую недвижимость равнялся 1,6 миллиарда рублей. Самый дорогой лот продавался за 8,3 миллиарда рублей, а самый дешевый — 288 миллионов рублей.

Вместе со «вторичкой» количество элитных объектов в Москве за год выросло в полтора раза, а суммарная стоимость текущего предложения составляет 198 миллиардов рублей, отмечают в «Intermark Городская Недвижимость». По расчетам управляющего партнера фирмы Дмитрия Халина, с учетом нынешнего спроса распродать все ультрапремиальное жилье в городе удастся только за 11-13 лет. Такое расширение ассортимента аналитики объясняют общим ростом цен и вводом новых эксклюзивных проектов в дорогих локациях.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье не осталось новостроек элитного класса. Покупатели ультрапремиального жилья стали переключаться на готовую недвижимость. В итоге спрос в сегменте вырос на 43 процента. Любителям эксклюзива приходится покупать участки — интерес к ним за последнее время вырос на 32 процента.

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