Покупатели элитного жилья в Подмосковье остались без новых домов

Intermark: Спрос на вторичную премиальную загородную недвижимость вырос на 45 %

Покупателям загородной премиальной недвижимости перестало хватать новых домов, из-за чего им пришлось переключиться на готовое жилье. Об этом говорится в отчете аналитиков агентства «Intermark Загородная Недвижимость» по итогам исследования элитного загородного рынка в 2024 году, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Из-за сложившейся тенденции на вторичном рынке спрос вырос на 43 процента. Кроме того, покупатели оказались больше заинтересованы в покупках готовых земельных участков, чтобы построить там жилье по своему вкусу. Интерес к земельным участкам вырос на 32 процента. Спрос на новые дома остался практически без изменений.

В настоящее время первичный рынок испытывает острую нехватку предложений, но девелоперы не успевают выводить проекты вслед за стремительно растущим спросом, отметили аналитики. Совокупно по итогам года на покупку загородных домов покупатели потратили 217 миллиардов рублей, еще 113 миллиардов рублей было вложено в земельные наделы под строительство.

Больше всего интереса покупатели проявляют к жилью на популярных направлениях Подмосковья — Рублево-Успенском, Новорижском и Минском шоссе.

В начале 2025 года в продаже находится всего 105 готовых домов, тогда как только за последний год их было приобретено 110. По итогам 2024 года 81 процент покупателей сделал выбор в пользу вторичного рынка, где к началу года предложение составляет порядка 1,1 тысячи домовладений. По результатам 2024 года в этом сегменте покупатели приобрели 481 коттедж, что на 43 процента больше, чем годом ранее.

Средняя стоимость загородного элитного коттеджа на первичном рынке сегодня составляет около 383 миллионо рублей, на вторичном покупка дома в среднем обойдется в 569 миллионов рублей. Цены в сделках демонстрируют заметный годовой прирост. Так, по итогам 2024 года средняя стоимость проданного элитного коттеджа от застройщика составила 250 миллионов рублей за лот, что более чем вдове выше показателя прошлого года. На вторичном рынке средняя покупка дома обошлась в 396 миллионов рублей, что превышает значение прошлого года на 45 процентов.

Ранее сообщалось, что каждый третий опрошенный москвич в возрасте 29-38 лет предпочитает загородную недвижимость. 60 процентов мечтают приобрести квартиру в городском квартале рядом с лесом.