Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:30, 24 февраля 2025Экономика

Покупатели элитного жилья в Подмосковье остались без новых домов

Intermark: Спрос на вторичную премиальную загородную недвижимость вырос на 45 %
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Покупателям загородной премиальной недвижимости перестало хватать новых домов, из-за чего им пришлось переключиться на готовое жилье. Об этом говорится в отчете аналитиков агентства «Intermark Загородная Недвижимость» по итогам исследования элитного загородного рынка в 2024 году, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Из-за сложившейся тенденции на вторичном рынке спрос вырос на 43 процента. Кроме того, покупатели оказались больше заинтересованы в покупках готовых земельных участков, чтобы построить там жилье по своему вкусу. Интерес к земельным участкам вырос на 32 процента. Спрос на новые дома остался практически без изменений.

В настоящее время первичный рынок испытывает острую нехватку предложений, но девелоперы не успевают выводить проекты вслед за стремительно растущим спросом, отметили аналитики. Совокупно по итогам года на покупку загородных домов покупатели потратили 217 миллиардов рублей, еще 113 миллиардов рублей было вложено в земельные наделы под строительство.

Материалы по теме:
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы»С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
9 ноября 2024

Больше всего интереса покупатели проявляют к жилью на популярных направлениях Подмосковья — Рублево-Успенском, Новорижском и Минском шоссе.

В начале 2025 года в продаже находится всего 105 готовых домов, тогда как только за последний год их было приобретено 110. По итогам 2024 года 81 процент покупателей сделал выбор в пользу вторичного рынка, где к началу года предложение составляет порядка 1,1 тысячи домовладений. По результатам 2024 года в этом сегменте покупатели приобрели 481 коттедж, что на 43 процента больше, чем годом ранее.

Средняя стоимость загородного элитного коттеджа на первичном рынке сегодня составляет около 383 миллионо рублей, на вторичном покупка дома в среднем обойдется в 569 миллионов рублей. Цены в сделках демонстрируют заметный годовой прирост. Так, по итогам 2024 года средняя стоимость проданного элитного коттеджа от застройщика составила 250 миллионов рублей за лот, что более чем вдове выше показателя прошлого года. На вторичном рынке средняя покупка дома обошлась в 396 миллионов рублей, что превышает значение прошлого года на 45 процентов.

Ранее сообщалось, что каждый третий опрошенный москвич в возрасте 29-38 лет предпочитает загородную недвижимость. 60 процентов мечтают приобрести квартиру в городском квартале рядом с лесом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Хриплые крики нельзя было ни с чем спутать». Зеленский нагрубил главе Минфина США во время обсуждения сделки по металлам

      Россиян научили есть макароны и не толстеть

      В РПЦ предостерегли от ряда действий на Масленицу

      Россиянка сдала полиции 18-летнюю дочь из-за укусов

      Божницу с шевронами бойцов СВО привезли в российский православный собор

      Сергей Зверев показал внешность на фото времен службы в армии

      Рудковская объяснила провальное выступление Плющенко-младшего на всероссийском турнире

      Посольство России попросило Францию принять необходимые меры еще до взрыва в Марселе

      На Украине Трампа заподозрили в работе на Россию

      Зеленский рассказал о планах Украины создать свой аналог НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше