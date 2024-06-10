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14:30, 10 июня 2024Экономика

Москвичи рассказали о любви к загородной недвижимости

Level Group: 35 процентов москвичей предпочитают загородную недвижимость

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Каждый третий опрошенный (35 процентов) москвич в возрасте 29-38 лет предпочитает загородную недвижимость. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос компании Level Group.

Из тех, кто хотел бы жить загородом, 60 процентов мечтают приобрести квартиру в городском квартале рядом с лесом, а 40 процентов хотели бы жить в частном доме. Каждый третий опрошенный рассказал, что близость к дому лесопарковых зон и водоемов для него важнее наличия торговых центров поблизости. Также, живя загородом, москвичи хотели бы иметь парковочные места в неограниченном количестве, удобный выезд для автомобиля на основные дороги и хорошую транспортную доступность.

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При этом 36 опрошенных хотели бы жить в новом ЖК в городе, еще 17 процентов — в старом фонде в историческом центре города. Из них 56 процентов сделали бы выбор в пользу жизни за городом при условии наличия рядом необходимой инфраструктуры. Переезду чаще всего мешают проблемы с транспортной доступностью, отсутствие выбора медучреждений, фитнес-центров, а также недостаток развлекательной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в первые пять месяцев 2024 года число сделок по приобретению земельных участков выросло на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м и достигло 23,7 тысячи. Самыми востребованными у россиян регионами для приобретения земли оказались Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Республики Крым и Дагестан.

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      Мария Черкасова
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