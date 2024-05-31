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14:53, 31 мая 2024Экономика

Россияне бросились покупать один вид недвижимости

ФНП: число сделок с земельными участками в России выросло на 10 процентов
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В первые пять месяцев 2024 года россияне бросились покупать земельные участки — число сделок с этим типом недвижимости выросло на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Такие данные приводят в Федеральной нотариальной палате (ФНП), пишут «Известия».

За этот период специалисты удостоверили 23,7 тысячи сделок с участками. Самыми востребованными у россиян регионами для приобретения земли оказались Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Республики Крым и Дагестан, отметили нотариусы.

В ФНП подтвердили данные о росте интереса к земельным участкам в России в целом и на крымском полуострове в частности. Такая динамика связана с несколькими факторами — в том числе желание жить в экологически благоприятных районах и появление льготных ипотечных программ на индивидуальное жилищное строительство. Однако важным основанием остается увеличение цен на квартиры, по сравнению с которыми строительство частных домов выглядит выгоднее.

Ранее стало известно, что россияне стали активно брать кредиты на индивидуальное жилищное строительство. Так, весной 2024 года с привлечением ипотеки проходит до 85 процентов сделок с загородной недвижимостью.

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      Нина Ташевская
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