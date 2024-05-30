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13:35, 30 мая 2024Экономика

Россияне бросились брать ипотеку на загородное жилье

Россияне начали активно брать кредиты на ИЖС

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Россияне начали активно брать кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом говорится в материале «Жилфонда», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, весной 2024 года с привлечением ипотеки проходит до 85 процентов сделок с загородной недвижимостью. Интерес покупателей в период обычного затишья (с ноября по февраль) и во время активного спроса (с апреля по август) в настоящее время находится примерно на одном уровне. В январе-феврале доля посетителей раздела загородной недвижимости на сайте компании от общего числа составляла 35 процентов, а с марта по май — 37-39 процентов.

Спрос дополнительно стимулируют льготные ипотечные программы. По словам Надежды Ситник, руководителя департамента загородной недвижимости компании, в настоящее время о приобретении дома задумываются даже россияне, которые изначально планировали другой формат жилья. Они выбирают загородную недвижимость, потому что их не устраивают условия покупки на вторичном и первичном рынках в многоквартирных домах.

Ранее стало известно о снижении возраста покупателей домов и участков в Московской области. Речь идет как о вторичном, так и о первичном рынке. Молодые россияне предпочитают загородные дома в том числе благодаря льготной ипотеке на приобретение или строительство дома. Отмечается, что с развитием МЦД за город начали переезжать не только фрилансеры и IT-специалисты, но и работающие в столице россияне.

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      Мария Черкасова
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