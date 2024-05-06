Молодые москвичи бросились покупать загородные дома

Эксперт Дымова: половине покупающих дома в Подмосковье 21–38 лет

Возраст покупателей домов и участков в Московской области снизился как на вторичном, так и на первичном рынке, сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

«При анализе профиля современного покупателя в массовом сегменте загородной недвижимости отмечается явное омоложение аудитории», — заявила директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. В настоящее время доля покупателей в возрасте 21–38 лет составляет 50 процентов от общего спроса. При этом несколько лет назад этот показатель был на уровне пяти процентов. Молодое поколение ориентировано на формирование сообществ и социальных связей в загородных поселках, подчеркнула эксперт, добавив, что для этой группы вопрос расстояния от Москвы ушел на второй план.

Начальник отдела направления «Загородная недвижимость» компании «Инком-Недвижимость» Татьяна Максимова добавила, что если раньше загородные дома приобретали люди 35–45 лет, у которых уже было городское жилье и деньги на покупку дома в Подмосковье, то сейчас зачастую молодые семьи в возрасте 25−35 лет переезжают за город на постоянное место жительства. Этому активно способствует льготная ипотека на приобретение или строительство дома. При этом с развитием МЦД за город начали переезжать не только фрилансеры и IT-специалисты, но и работающие в столице россияне.

Ранее стало известно о росте интереса россиян к ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В первом квартале этого года банки выдали кредитов на ипотеку на покупку и строительство частных домов 224 миллиарда рублей — на 42 процента больше, чем за аналогичный период 2023-го.

