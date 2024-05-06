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09:03, 6 мая 2024Экономика

Россияне бросились брать один вид ипотеки

«Известия»: в России подскочил спрос на ипотеку для строительства частных домов
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2024 году россияне начали активно брать ипотеку на покупку и строительство частных домов. В первом квартале банки выдали этот вид кредитов на 224 миллиарда рублей — на 42 процента больше, чем за аналогичный период 2023-го, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Уточняется, что только на строительство коттеджей с января по март россиянам выдали 149 миллиардов рублей — этот показатель в три раза выше, чем в первом квартале 2023-го. Повышенный интерес к ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) подтвердили и в крупных российских банках.

Специалисты объясняют подскочивший спрос разницей в средней стоимости квадратного метра. Так, на начало года на первичном рынке она составляла 150 тысяч рублей, на вторичном — 100 тысяч, а для ИЖС — 50 тысяч рублей. При этом кредиты на ИЖС выдают в рамках всех льготных программ.

Интерес россиян к частным домам дополнительно усилился после того, как в декабре 2023 года власти сократили лимиты по льготной ипотеке на новостройки до 6 миллионов рублей. Эксперты подчеркнули, что во многих крупных городах России этой суммы недостаточно для покупки квартиры. Однако этих денег может хватить на строительство частного дома в области. Поэтому в ближайшее время спрос на ИЖС продолжит расти, спрогнозировали специалисты.

Ранее россияне рассказали, каким должен быть загородный дом мечты. Так, большинство опрошенных рассматривают частный дом как место для уединения от городской суеты, где должен быть проведен скоростной интернет.

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      Нина Ташевская
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