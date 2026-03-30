Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:14, 30 марта 2026

Россия выразила протест Британии

Россия выразила Великобритании протест из-за деятельности сотрудника посольства
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия выразила Великобритании протест из-за противоправной деятельности сотрудника посольства в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) России.

«В МИД России была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России Д. Долакиа, которой заявлен решительный протест в связи с вскрывшейся информацией о том, что один из дипломатических сотрудников британского посольства при получении разрешения на въезд в нашу страну указал о себе заведомо ложные сведения», — утверждается в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что Россия не потерпит деятельности незаявленных сотрудников британских спецслужб. По словам представителей МИД, в данном вопросе будет и впредь формулироваться бескомпромиссная линия в соответствии с вопросами национальной безопасности.

Ранее сотрудники ФСБ России выявили британского шпиона в посольстве в Москве. По их данным, разведывательно-подрывную деятельность вел второй секретарь посольства Альбертус Герхардус Янсе Ван Ренсбург, который при получении разрешения на въезд в Россию намеренно указал ложные данные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok