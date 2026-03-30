Россия выразила протест Британии

Россия выразила Великобритании протест из-за деятельности сотрудника посольства

Россия выразила Великобритании протест из-за противоправной деятельности сотрудника посольства в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) России.

«В МИД России была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России Д. Долакиа, которой заявлен решительный протест в связи с вскрывшейся информацией о том, что один из дипломатических сотрудников британского посольства при получении разрешения на въезд в нашу страну указал о себе заведомо ложные сведения», — утверждается в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что Россия не потерпит деятельности незаявленных сотрудников британских спецслужб. По словам представителей МИД, в данном вопросе будет и впредь формулироваться бескомпромиссная линия в соответствии с вопросами национальной безопасности.

Ранее сотрудники ФСБ России выявили британского шпиона в посольстве в Москве. По их данным, разведывательно-подрывную деятельность вел второй секретарь посольства Альбертус Герхардус Янсе Ван Ренсбург, который при получении разрешения на въезд в Россию намеренно указал ложные данные.