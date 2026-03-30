Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:14, 30 марта 2026

ФСБ выявила британского шпиона в посольстве в Москве

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России выявили британского шпиона в посольстве в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

По данным силовиков, разведывательно-подрывную деятельность вел второй секретарь посольства Янс Ван Ренсбург. ФСБ выяснила, что при получении разрешения на въезд в Россию он намеренно указал ложные данные.

Ренсбурга уже лишили аккредитации. Он должен покинуть РФ в двухнедельный срок.

Ранее пожизненно осужденный шпион Вооруженных сил Украины Николай Джос, выступивший наводчиком ударов по российским военнослужащим, был внесен в России в список террористов и экстремистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok