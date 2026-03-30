ФСБ выявила британского шпиона в посольстве в Москве

Сотрудники ФСБ России выявили британского шпиона в посольстве в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
По данным силовиков, разведывательно-подрывную деятельность вел второй секретарь посольства Янс Ван Ренсбург. ФСБ выяснила, что при получении разрешения на въезд в Россию он намеренно указал ложные данные.
Ренсбурга уже лишили аккредитации. Он должен покинуть РФ в двухнедельный срок.
