ФСБ выявила британского шпиона в посольстве в Москве

ФСБ уличила в шпионаже секретаря посольства Британии в Москве Ренсбурга

Сотрудники ФСБ России выявили британского шпиона в посольстве в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

По данным силовиков, разведывательно-подрывную деятельность вел второй секретарь посольства Янс Ван Ренсбург. ФСБ выяснила, что при получении разрешения на въезд в Россию он намеренно указал ложные данные.

Ренсбурга уже лишили аккредитации. Он должен покинуть РФ в двухнедельный срок.

